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Edirne'de sıkı denetim: İki günde 454 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde iki günde 454 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

07:57 . 16/09/2023 Saturday
AA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Edirne otoban gişelerinde jandarma ekipleri drone'la denetim gerçekleştirdi. Durdurulan 34 TCP 83 ve 34 TDU 56 plakalı ticari taksilerde Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi.


"İnsan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan taksi sürücülerine 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Jandarma ve sınır devriyeleri tarafından Edirne ve ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 445 düzensiz göçmen tespit edildi.


Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.



#Emniyet Müdürlüğü
#Jandarma Komutanlığı
#ticari taksiler
#Edirne
#düzensiz göç
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