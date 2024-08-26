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Edirne'de yola akan su kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıkarak, kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

12:01 - 26/08/2024 Pazartesi
DHA
Edirne'de yola akan su kazaya neden oldu!
Edirne'de yola akan su kazaya neden oldu!

Kaza, gece yarısı sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. B.D. (19) yönetimindeki 35 AC 7194 plakalı otomobil, Tulumba Sokak'a dönüş yaparken yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıktı. Kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü B.D. ile yanındaki A.S. (19) ve B.Y.K. (19) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.





#Edirne
#Keşan
#kaza
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