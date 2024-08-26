Edirne'de yola akan su kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Kaza, gece yarısı sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. B.D. (19) yönetimindeki 35 AC 7194 plakalı otomobil, Tulumba Sokak'a dönüş yaparken yola akan su nedeniyle kayganlaşan asfaltta kontrolden çıktı. Kaldırım kenarındaki beton park mantarına çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü B.D. ile yanındaki A.S. (19) ve B.Y.K. (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.