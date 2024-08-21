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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava raporunda gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Sıcaklıkların ise mevcut seviyelerde kalacağı belirtildi.

10:51 - 21/08/2024 Çarşamba
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı.


Yayınlanan tahminlere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


SICAKLIK GÖSTERGELERİ

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 37°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 31°C


Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 34°C


Parçalı bulutlu


KOCAELİ °C, 33°C


Parçalı ve az bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AFYONKARAHİSAR °C, 34°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


İZMİR °C, 34°C


Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 37°C


Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 32°C


Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


ISPARTA °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 37°C


Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ÇANKIRI °C, 38°C


Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 35°C


Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA °C, 37°C


Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


BOLU °C, 33°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KASTAMONU °C, 34°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİNOP °C, 32°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 27°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 41°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


ARTVİN °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


SAMSUN °C, 31°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


TRABZON °C, 30°C


Az bulutlu ve açık


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


KARS °C, 30°C


Az bulutlu ve açık


MALATYA °C, 38°C


Az bulutlu ve açık


VAN °C, 29°C


Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 42°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 41°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 40°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 42°C


Az bulutlu ve açık




#Meteoroloji
#sağanak
#hava durumu
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