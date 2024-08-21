Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı.





Yayınlanan tahminlere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





SICAKLIK GÖSTERGELERİ





Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.









BÖLGELERDE HAVA





MARMARA





Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 37°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 31°C





Parçalı ve az bulutlu





KIRKLARELİ °C, 34°C





Parçalı bulutlu





KOCAELİ °C, 33°C





Parçalı ve az bulutlu





EGE





Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 34°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





İZMİR °C, 34°C





Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 37°C





Az bulutlu ve açık





MUĞLA °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 32°C





Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU





Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 37°C





Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ÇANKIRI °C, 38°C





Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 35°C





Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KONYA °C, 37°C





Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.





BOLU °C, 33°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KASTAMONU °C, 34°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİNOP °C, 32°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ZONGULDAK °C, 27°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 41°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





ARTVİN °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





SAMSUN °C, 31°C





Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





TRABZON °C, 30°C





Az bulutlu ve açık





DOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 31°C





Az bulutlu ve açık





KARS °C, 30°C





Az bulutlu ve açık





MALATYA °C, 38°C





Az bulutlu ve açık





VAN °C, 29°C





Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 42°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 41°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 40°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 42°C





Az bulutlu ve açık











