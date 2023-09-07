Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı.