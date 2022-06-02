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EDİRNE

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi şüphelisi beş kişi yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Edirnede Yunanistana kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi şüphelisi beş kişi yakalandı
Arşiv.

Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ üyesi olduğu anlaşılan H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K adlı beş şahıs sınırda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ'cü yakalandı
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ'cü yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
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