FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ üyesi olduğu anlaşılan H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K adlı beş şahıs sınırda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.
Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ üyesi olduğu anlaşılan H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K adlı beş şahıs sınırda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.
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