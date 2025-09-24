Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı

Yeni Şafak
15:43 24/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
AA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde D.G. ve M.Y'yi yakaladı. Yapılan incelemede D.G'nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.


Şüpheli M.Y'nin de "dolandırıcılık" suçundan dava dosyasının ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





