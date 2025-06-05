Edirne'deki cezaevlerinde tahliyeler başladı

Uzun süreden beri bekledikleri bir yasa olduğunu belirten Efe Mutlu, "Çok mutluyuz. Allah herkesi kurtarsın. Allah kimseyi düşürmesin. Devletimize de zarar, ziyan vermesin" dedi.

20 yıldan beri hapis yatan Hüseyin Satılmış ise, "Yasanın çıkması bizleri çok mutlu etti. Bize bayram şekeri oldu. Sevinçliyiz ve mutluyuz. Allah bir daha göstermesin" diye konuştu.