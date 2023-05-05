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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı ve FETÖ'cü 14 terörist yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3'ünün terör örgütü PKK, 11'inin de FETÖ üyeliğinden arandığı tespit edildi.

10:05 . 5/05/2023 Friday
AA
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı ve FETÖ'cü 14 terörist yakalandı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı ve FETÖ'cü 14 terörist yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 14 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı.


Bu kişilerden 3'ünün terör örgütü PKK, 11'inin de FETÖ üyeliğinden arandığı tespit edildi.


Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​



#Edirne
#PKK
#FETÖ
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