Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı ve FETÖ'cü 14 terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı.