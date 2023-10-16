Edremit'te CHP’li Belediye Meclis Üyesi ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili tutuklandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri 191 personelin katılımı ile gece trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 798 araç ve bin 922 şahsı denetlediler. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 798 araç denetlendi. Trafik yönünden yapılan uygulamalarda da 798 Araç kontrol edilirken, 22 araca cezai işlem uygulandı ve 14 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi.