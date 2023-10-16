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Edremit'te CHP’li Belediye Meclis Üyesi ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili tutuklandı

Balıkesir'de iki kişi arasında çıkan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada taraflardan biri pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen vatandaş kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Edremit Belediyesi CHP’li Belediye Meclis Üyesi M.G. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18:27 . 16/10/2023 Pazartesi
IHA
Edremit’te CHP’li belediye meclis üyesi sevk edildiği adli merci tarafından tutuklandı.

Edremit’te CHP’li belediye meclis üyesi sevk edildiği adli merci tarafından tutuklandı.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi CHP’li Belediye Meclis Üyesi M.G. ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün Akçay Sarıkız Mahallesi Çamlıyol Caddesi’nde alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada, Ş.K. (25) isimli kişi, husumetli olduğu ileri sürülen F.G. (36) isimli kişiye pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli daha sonra pompalı tüfeği denize atarak kaçtı. Ağır yaralanan hayati tehlikesi bulunduğu ileri sürülen F.G. ise olay sonrası Edremit Devlet Hastanesi’ne, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.


Olayla ilgili olarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ş.K. beraberinde İ.G. (32) ile CHP’li Edremit Belediye Meclis Üyesi M.G. (40) polis tarafından savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak, Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



#Balıkesir
#Edremit
#CHP’li Belediye Meclis Üyesi
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