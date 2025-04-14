Efeler Belediyesi çalışanlarının maaşlarını ödemeyeceğini açıkladı

Özellikle maaş konusunda yaşanan sıkıntıların nisan ayında çözülmesi beklenirken; Efeler Belediyesi, yaptığı açıklamayla bu ay da personel maaşı ödemesinin bir kısmını gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, belediyenin borçlarının iller bankası ödeneklerinden kesilmesinin de haksızlık olduğu da ileri sürülerek "Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyor, çalışanlarımızın alın terini ve emeğini korumak için var gücümüzle mücadele ediyoruz" denilerek belediye çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için iller bankasından kredi başvurusu yapıldığı belirtildi.