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Efeler Belediyesi çalışanlarının maaşlarını ödemeyeceğini açıkladı

Efeler Belediyesi çalışanlarının maaşlarını ödemeyeceğini açıkladı

21:1614/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
IHA
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Aylardır personelin maaşlarını ödemede sıkıntı yaşayan Efeler Belediyesi binası.
Aylardır personelin maaşlarını ödemede sıkıntı yaşayan Efeler Belediyesi binası.

CHP yönetimindeki Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, personelin maaşlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. Belediye çalışanları, ‘güzel günler vaadi' ile görevi devralan belediye yönetiminin mağduriyet yaşattığını belirterek verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Aydın'a Efeler ilçesinde belediye çalışanları 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Özellikle maaş konusunda yaşanan sıkıntıların nisan ayında çözülmesi beklenirken; Efeler Belediyesi, yaptığı açıklamayla bu ay da personel maaşı ödemesinin bir kısmını gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Belediye çalışanları, ‘güzel günler vaadi' ile görevi devralan belediye yönetiminin bir yıldır kendilerine mağduriyet yaşattığını belirterek verilen sözlerin tutulmasını istediler.

Bahaneler çalışanları tatmin etmedi

Personel maaşlarının ödenememesinin müsebbibinin önceki dönem Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın ödemediği SGK borçlarından kaynaklandığı ileri sürülen açıklama, belediye çalışanlarını tatmin etmedi.

Açıklamada ayrıca, belediyenin borçlarının iller bankası ödeneklerinden kesilmesinin de haksızlık olduğu da ileri sürülerek "Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyor, çalışanlarımızın alın terini ve emeğini korumak için var gücümüzle mücadele ediyoruz" denilerek belediye çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için iller bankasından kredi başvurusu yapıldığı belirtildi.



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