CHP'li üyeler Dedetaş’a kazan kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk operasyonunun ardından CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde işler karıştı. Üsküdar Belediyesi’nde her yıl yapılan ihtisas komisyonları ve encümen üyelikleri seçimleri, CHP içinde krize yol açtı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile CHP Üsküdar İlçe Örgütü anlaşmazlığa düştü. İmamoğlu ekibine yakınlığıyla bilinen Dedetaş ile CHP İlçe Başkanı İbrahim Çağlar ihtisas komisyonları ve encümen üyelikleri listesi üzerinde anlaşma sağlayamayınca CHP'li meclis üyelerinin çoğu geçen hafta yapılan oturumu boykot etti, meclis toplanamadı. Komisyon üyelerinin seçimle belirlenmesini savunan CHP Grup Başkanvekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Zülfikar Güneş Gülaydın, Dedetaş tarafından görevden alındı. Söz konusu krizin ilerleyen günlerde büyüyebileceği tahmin ediliyor.





GÜÇ SAVAŞI BAŞLADI

8 Nisan Salı günü gerçekleştirilen grup toplantısında CHP ilçe örgütü, adayların seçimle belirlenmesini istedi. Buna karşı çıkan Sinem Dedetaş ve bir grup meclis üyesi liste dayatmasında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan, “Bize darbe yapıyorsunuz” diyerek toplantıyı terk etti. Ardından toplanan meclis, komisyon ve encümen üyelerini seçti.





CHP'Lİ YARDIMCISINI KOVDU

10 Nisan Perşembe günü başlayan 2024 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekilinin konuşmasının ardından Belediye Başkanı, bir yıllık faaliyet raporunu sundu. Bu sunumdan sonra söz isteyen AK Partili meclis üyesine, Meclis Başkanvekili Ali Aral söz hakkı vermeyince Cumhur İttifakı üyeleri tepki göstererek oturumu terk etti. Oylama ile tamamlanan nisan meclis oturumlarının ardından, komisyon üyelerinin seçimle belirlenmesini savunan CHP Grup Başkanvekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Zülfikar Güneş Gülaydın, Sinem Dedetaş tarafından görevden alındı. Demokratik taleplerini dile getiren başkan yardımcısının bu şekilde görevden alınması, CHP ilçe örgütünde ciddi bir tepkiye neden oldu. İBB’deki yolsuzluk operasyonlarının hemen ardından yaşanan bu gelişmeler, CHP içindeki güç mücadelesinin boyutunu gözler önüne serdi.





MAAŞ YOK DIŞARIYA İŞ ÇOK

Üç bin personeli bulunan Üsküdar Belediyesi’nde çalışanlara maaş ödeyememe krizi sürüyor. Ancak buna rağmen belediyenin kendi personeli ile icra edebileceği teknik bazı işleri, hizmet alımı yaparak belediye kasasından ekstra kaynak tükettiği bildirildi. Buna örnek olarak ise 2024'te Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Üsküdar Vizyon Mekansal Strateji Planı Hazırlaması işi ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün sit alanlarında yapılacak muhtelif projelerin hazırlanması işi gösterildi. Üsküdar Belediyesi'nin kendi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapabileceği bir iş için kasasından 36 milyon lira ödediği ortaya çıktı. Personel açığı bulunmadığı halde dışarıya milyonlarca liralık iş yaptıran, kendi çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyen belediyeye tepkiler büyüyor.



