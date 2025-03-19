CHP'ye geçen belediye maaşları ödeyemedi: Başkan İmamoğlu ile tura çıktı

Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez, her ayın 15’inde ödenmesi gereken memur maaşları hesaplara yatmadı.





Belediye kaynaklarına göre maaş ödemelerinin en az 10 gün gecikeceği belirtilirken, çalışanlar arasında büyük bir tepki oluştu. Ancak yetkili sendika KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın sessiz kalması dikkat çekti.





"Enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözü havada kaldı





Belediye çalışanlarının yaşadığı bu mağduriyet, Başkan Mithat Bülent Özmen’in seçim öncesi verdiği vaatleri yeniden gündeme getirdi. Özmen, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce yaptığı bir açıklamada, "Eyüpsultan Belediyesi’ndeki işçi, memur ve tüm emekçi arkadaşlarımın hayat pahalılığı karşısında zorlandığını biliyorum. Göreve geldiğim 1 Nisan sabahında ilk işim yetkili işçi ve memur temsilcileriyle maaşlardaki iyileştirme için görüşmek olacak. Ücretlere eklenecek nakdi sosyal yardımları artırarak dengeyi sağlayacağız. Belediye çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.





Ancak belediye tarihinde bir ilk yaşanarak maaşlar zamanında ödenmedi.









Maaşlar ödenmedi ama başkan tura katıldı





Öte yandan maaş krizi yaşanırken, Başkan Mithat Bülent Özmen’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Adana’ya giderek siyasi tura katılması tepkileri daha da artırdı.









Sendikadan ses yok





Maaşlarını alamayan belediye personeli tepkili ve endişeli. Çalışanlar, maaşların ne zaman yatırılacağı konusunda belediye yönetiminden bir açıklama beklerken, yetkili sendikanın sessiz kalması da eleştiriliyor. Sendikanın duruma müdahale edip etmeyeceği merak konusu olurken, belediye yönetiminin nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor.







