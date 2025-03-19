CHP'ye geçen belediye maaşları ödeyemedi: Başkan İmamoğlu ile tura çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Eyüpsultan Belediyesi'nde bir ilk yaşandı. Belediye, memur maaşlarını ödeyemedi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in kriz sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tura çıkması ise tepki çekti.
Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez, her ayın 15’inde ödenmesi gereken memur maaşları hesaplara yatmadı.
Belediye kaynaklarına göre maaş ödemelerinin en az 10 gün gecikeceği belirtilirken, çalışanlar arasında büyük bir tepki oluştu. Ancak yetkili sendika KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın sessiz kalması dikkat çekti.
"Enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözü havada kaldı
Ancak belediye tarihinde bir ilk yaşanarak maaşlar zamanında ödenmedi.
Maaşlar ödenmedi ama başkan tura katıldı
Öte yandan maaş krizi yaşanırken, Başkan Mithat Bülent Özmen’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Adana’ya giderek siyasi tura katılması tepkileri daha da artırdı.
Sendikadan ses yok
Maaşlarını alamayan belediye personeli tepkili ve endişeli. Çalışanlar, maaşların ne zaman yatırılacağı konusunda belediye yönetiminden bir açıklama beklerken, yetkili sendikanın sessiz kalması da eleştiriliyor. Sendikanın duruma müdahale edip etmeyeceği merak konusu olurken, belediye yönetiminin nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor.