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MUĞLA

Ege Denizi Datça açıklarında son dakika 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in ardından bir deprem de Datça açıklarında meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 00.17'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Ege Denizi Datça açıklarında meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı.

Haber Merkezi DHA
Ege Denizi Datça açıklarında son dakika 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi, Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.06'da Ege Denizi, Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33.56 kilometre, derinliği ise 6.65 kilometre olarak ölçüldü.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Deprem, Bursa, İzmir ve Manisa'dan da hissedildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde olumsuz ihbar bilgisi alınmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.06'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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