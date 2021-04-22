Balıkesir'in ardından bir deprem de Datça açıklarında meydana geldi

Spor

Süper rüya kısa sürdü

Avrupa’nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu Avrupa Süper Ligi’nde 10 takım geri adım attı. Arsenal ile Liverpool hata yaptıklarını ve özür dilediklerini açıkladı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Bu kulüpler, büyük bir hata yaptılar. Ancak bunu kabul edip, hatadan dönmeleri takdir edilecek bir şey” dedi.