Gündem Ege Denizinde 4 büyüklüğünde deprem
MUĞLA

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında, 1 dakika arayla 4.0 ve 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Haber Merkezi DHA
Ege Denizinde 4 büyüklüğünde deprem
arşiv

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 10.49'da, Ege Denizi'nde Gökova Körfezi Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Altı kilometre derinlikteki bu ilk sarsıntıdan 1 dakika sonra 3.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.

DHA

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntılar Bodrum'un yanı sıra Datça ilçesinden de hissedildi.

DHA

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.


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