Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 10.49'da, Ege Denizi'nde Gökova Körfezi Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.71 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2022-12-08
Saat:10:49:43 TSİ
Enlem:36.909 N
Boylam:27.727 E
Derinlik:6 km
Detay:https://t.co/TYg0ceMAiQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM
Altı kilometre derinlikteki bu ilk sarsıntıdan 1 dakika sonra 3.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.
Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntılar Bodrum'un yanı sıra Datça ilçesinden de hissedildi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.