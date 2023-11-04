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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

08:30 - 4/11/2023 Cumartesi
AA
Foto: Deprem.

Foto: Deprem.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


#AFAD
#Deprem
#Ege Denizi
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