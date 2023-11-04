Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Foto: Deprem.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#AFAD
#Deprem
#Ege Denizi
1 saat önce
Foto: Deprem.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Muğla ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
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