Ege griye döndü

Türkiye geçen hafta orman yangınlarıyla mücadele etti. Ege'nin yeşil dağları ve ovaları,

13 Ağustos'tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı. Yangınların ilk anından itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum seferber oldu. Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve

yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.

142 YAPI ZARAR GÖRDÜ

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı. Bazı hayvanların da telef olduğu yangınlarda 142 yapı zarar gördü.

EMEKLER YANDI

İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiparane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı. Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını ise 5 gün sürdü. Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü. Kimi vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi. Alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi tamamen yandı. Bölgedeki 1440 vatandaş ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

YEŞİL YOL GRİ OLDU

Aydın'dan Muğla'ya gitmek isteyenlerin, yolu uzatmasına rağmen tercih ettikleri eşsiz doğasından dolayı "Yeşil yol" olarak bilinen Bozdoğan-Kavaklıdere kara yolu da alevlerle mücadelenin başka bir adresi oldu. Bölgede 16 Ağustos'ta başlayan yangın 19 Ağustos'ta büyük oranda kontrol altına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında meşelik ve çam ağaçlarının olduğu alanlar yandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangında ormanlık alanlar zarar gördü.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir’in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Datça'daki yangınlarla ilgili de 2 kişi tutuklandı.

Ateşe verip kaçtı

Çanakkale Bozcaada'da otluk alanı ateşe verip kaçan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Yangın, önceki gün saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir şüpheli Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanı saat 21.28 sıralarında ateşe verdikten sonra kaçtı. Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.

Cehennemi yaşadık

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın dolayısıyla yaşadıkları korkuyu anlattı. Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, saat 04.00'te uyandığında yangının yaşadıkları bölgeye yaklaştığı haberini aldığını belirterek, “Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk” dedi.

Gece gündüz izleniyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangının ardında soğutma çalışmaları sürüyor. Bölge, dron ve termal kameralarla gece gündüz takip ediliyor.

Kontrol altında

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını dün kontrol altına alındı. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. İzmir Menderes'te de 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını, dün 16.30 sıralarında, yaklaşık 73 saat sonra kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için ekipler yoğun mücadele verdi.

İtfaiye müdürü görevden alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'nin orman yangınlarının hemen ardından görevden alındığı ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Derse'nin görevden alınmadığını, emeklilik dilekçesini verdiğini söyledi.

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Erdoğan, telefondan hitap ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyor” dedi.







