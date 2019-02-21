Gündem Ege ve Marmara 50la sallandı
ÇANAKKALE

Ege ve Marmara 5.0’la sallandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, korkuya sebep oldu. İzmir’den İstanbul’a kadar geniş bir alanda hissedilen sarsıntı, 45 saniye sürdü. Yıkıma ya da yaralanmaya yol açmayan deprem sebebiyle, İstanbul’un bazı semtlerinde vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.
Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün , 21.23’te meydana gelen deprem Marmara ve Ege bölgelerinde paniğe sebep oldu. Yerin 5.10 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, 45 saniye sürerken, İzmir’den İstanbul’a kadar geniş bir alanda hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin herhangi bir yıkıma yol açmadığını açıkladı.

İstanbul’da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı. Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşlar bir süre sokakta bekledi.

DEPREMİ HİSSEDEN DIŞARI KAÇTI

Depremi hisseden bir vatandaş, “Bir anda sarsıntı oldu. Herkes dışarıya kaçmaya başladı. Ben de deprem olduğunu anladım. Panikledi insanlar. Depremi hissedenler dışarı kaçtı” dedi. İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu İstanbul dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

  • Biga beşik gibi
  • Çanakkale’nin Biga ilçesi, salı gecesi sabaha kadar 1.0 ile 4.0 büyüklüğünde toplam 49 deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, saat 22.48’te merkez üssü Biga olan 3,9 büyüklüğünde, saat 00.33’te ise 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlçede sabaha kadar 1.0 ile 4.0 büyüklüğünde toplam 49 deprem meydana geldi. Depremler ilçede yıkıma neden olmazken, bölge halkı sabaha kadar endişe yaşadı. Prof. Dr. Süha Özden, “Şu anda yaşanan büyüklüğün üzerinde bir deprem olma olasılığı çok zayıf gibi görünüyor. Çünkü fayın uzunluğu orada büyük bir deprem üretmeyi engelliyor” diye konuştu.

Deprem anı güvenlik kamerasında
OYNAT 01:00
Deprem anı güvenlik kamerasında
Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı Edremit'te bir camcı dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.
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