Gündem Egede 38 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE

Ege'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD Gökçeada açıklarında saat 07.32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 20.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ege Denizinde deprem meydana geldi.
Ege Denizinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan gelen bilgilere göre saat 07.32'de Gökçeada açıklarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki deprem yerin 20.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
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Kentte 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca il genelinde çalışmalar devam ederken, çok sayıda ev ve ahırın hasar gördüğü Çevrimtaş köyünde de çelik konstrüksiyonlu evler inşa ediliyor, evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği ahırlar da yapılıyor.
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Yapımı tamamlanan 91 metrekarelik 2 artı 1 şeklindeki ilk ev, depremzede Ernek ailesine teslim edildi. Ernek ailesinin hayvanları için evlerinin yanına kurulacak ahırın yapımı sürüyor.
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Depremde evi yıkılan ve talebi üzerine arazisine örnek ev kurulan Ramazan Ernek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin çok güzel olduğunu, yeni evlerinde oturmak için sabırsızlandığını söyledi.
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Çevrimtaş köyünde depremin şiddetinin etkisini hissettiklerini ifade eden Ernek, Allah ülkemize, memleketimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremden sonra dört çocuğumla dışarı çıktım, etrafı tanıyamadım. dedi.
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Ernek, depremin ardından tüm imkanlar seferber edilerek kendilerine yardımcı olunduğunu anlatarak, Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, güvenlik kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Bizim buralarda çok zor şartlar var. Bu zor şartlarda bize bu imkanları sağladılar, Allah onlardan razı olsun. diye konuştu.
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Örnek evde oturacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Ernek, şöyle konuştu: Çok şükür bana bir ev yaptılar, örnek bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer mağdur olanların da mağduriyetleri giderilir. Çok beğendim, çok güzel bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer kardeşlerimizin de evleri yapılır. Evin yanında ahır inşasına da başladılar. Allah herkesten razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Toprak evde yaşıyorduk, evimiz yıkıldı. Bu evde inşallah huzurlu bir şekilde oturur, komşularımızla rahat bir yaşam süreriz.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Elazığ'da depremden etkilenen köylerde 1500 ev kurulacağı öğrenildi.
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Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
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Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
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Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
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Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan çelik konstrüksiyonlu evlerden ilki, sahibine teslim edildi.

Gizemli hayırsever depremzedeleri sevindirdi
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İstanbul’da gecekondu mahallelerinde vatandaşlara para dağıtan iş insanı da kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi ile başta Kızıltepe köyü olmak üzere birçok köyde, dar gelirli 500 aileye içinde bin TL bulunan zarfları ve gıda kolileri dağıttı.
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‘Robin Hood’ olarak anılan hayırsever iş insanı, mahalle ve köy bakkallarına da giderek, borç defterinde uzun süre borcunu ödeyemeyen kişilerin borçlarını kapattı.
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Çocuklara da 200'er TL harçlık dağıtan iş insanı depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybeden Cahide Erdağ'a ayrıca 5 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvan aldı.
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İş insanının İstanbul’da olduğu gibi çok sayıda kişiyle birlikte dağıtımı yaptığı öğrenildi.
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Hayırseverin yardımda bulunduğu Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, Hayırsever vatandaş buraya geldi. Zarfın içinde para verdi, yiyecek-içecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi ifadelerini kullandı.
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Ahmet Ardıç ise Bir adam borcumu ödemiş, markete borcum kalmamış. Allah ondan razı olsun. Çok sevindim. Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim. Ben yaklaşık 27 yıldır burada yaşıyorum diye konuştu.
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Hayırseverin ilk olarak gittiği ve veresiye defterindeki tüm borçları sildiği marketin sahibi Metin Balalan, Bir hayırsever depremzedelerin borçlarını vermek için marketimize geldi. Marketimiz de veresiye defterimizi açıp 'Borçları ödemek istiyorum' dedi.
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Hesabımızı yaptık, 3 esnafa olan birçok kişinin borçlarını kapattı. Ayrıca depremzede vatandaşların evlerine gidip yardımda bulunmuş. Allah ondan razı olsun dedi.
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Mahallede esnaf olan Mehmet Ünal ise Bir hayırsever buradaki borçları sildi. Allah ondan razı olsun. Genelde aylık borçlardı. Yaklaşık 6 bin TL borç ödedi. Mahallede de yardımda bulunmuş diye konuştu.
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'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
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200 lira harçlık alan minikler, gözlerine inanamadı.
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'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
Gizemli hayırsever depremzedeleri sevindirdi
İstanbul'un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'da ortaya çıktı. 'Robin Hood' olarak anılan iş insanı, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı.


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