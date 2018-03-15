Ege'de keşif ve gözetleme uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında bir deniz helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu icra edildiğini açıkladı.

TSK’dan günlük faaliyetlerle ilgili yapılan açıklamada, Karadeniz’de muhtemel terör ve yasadışı faaliyetlerin caydırılması ve Türk boğazlarının güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyum Harekâtı kapsamında; bir fırkateynin Batı Karadeniz’de keşif gözetleme icra ettiği belirtilerek, Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında bir deniz helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu icra edildiği kaydedildi.

“Mayın Filosu K.lığı Şehit Mhf. Er Mehmet Bakan Taktik Tatbikatı-01/18” kapsamında bir çıkarma gemisi ve dört mayın avlama gemisinin katılımı ile Ege Denizi’nde deniz eğitimleri icra edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz’de; Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında; bir korvet keşif gözetleme, iki denizaltı karakol icra etmektedir. Bir korvet, bir hücumbot keşif gözetleme icra etmiştir. Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı’na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol icra etmektedir."

Tatbikatlara katılım

Açıklamada ayrıca, İtalya’da icra edilen DYNAMIC MANTA-18 tatbikatına TCG PREVEZE, bir deniz karakol uçağı ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG GAZİANTEP iştirak ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de görevli TCG AKÇAY; Yunanistan’a istinaden icra edilen ARIADNE-18 tatbikatına iştirak etmektedir. TCG GÖKSU, Kızıldeniz’de refakat, koruma ve deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla tesis edilen Birleşik Görev Kuvveti-151’e yardımcı destek görevi icra etmektedir. TCG GELİBOLU Aden Körfezi’nde refakat, koruma ve deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla tesis edilen Birleşik Görev Kuvveti-151’e yardımcı destek görevi icra etmektedir. Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 44 gemi seyir icra etmiştir"

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