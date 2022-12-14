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Ege'de korkutan deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Egede korkutan deprem
Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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