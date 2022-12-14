Ege'de korkutan deprem

Dünya

Danimarka'da 44 yıl sonra 'orta yol koalisyonu' kuruluyor

Danimarka'da parlamento seçimlerinin ardından, ülkedeki belirsiz dönemin devam etmesi üzerine 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partilerin bir araya gelerek "orta yol koalisyonu" kurması kararı verildi.