Ege'de korkutan deprem: Çanakkale ve İzmir çevresinde hissedildi

Çanakkale ve İzmir çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13,92 kilometre açığında meydana gelen deprem, 10,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'tan yapılan açıklamada "Saat 9.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-07
Saat:09:39:29 TSİ
Enlem:39.374 N
Boylam:26.278 E
Derinlik:10.75 km
Detay:https://t.co/FXrnYfpW98@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM