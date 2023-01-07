Ege'de korkutan deprem: Çanakkale ve İzmir çevresinde hissedildi AFAD, Saat 9.39'da Çanakkale ve İzmir çevresinde de hissedilen, merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Abone Ol