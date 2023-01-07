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İZMİR

Ege'de korkutan deprem: Çanakkale ve İzmir çevresinde hissedildi

AFAD, Saat 9.39'da Çanakkale ve İzmir çevresinde de hissedilen, merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Egede korkutan deprem: Çanakkale ve İzmir çevresinde hissedildi
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Çanakkale ve İzmir çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13,92 kilometre açığında meydana gelen deprem, 10,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'tan yapılan açıklamada "Saat 9.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

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