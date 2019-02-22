Gündem Egede peş peşe korkutan 2 deprem
İZMİR

Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem birden korkuttu

Ege'de peş peşe korkutan 2 deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'nın batısında Richter ölçeğine göre 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde bugün saat 08.12'de merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesine 86.5 kilometre uzaklıktaki, Yunanistan'ın Sakız Adası'nın batısı olan deprem meydana geldi. Yaklaşık 8 kilometre derinlikte olan, 3.9 büyüklüğündeki deprem, Çeşme'de hafif şekilde hissedildi. İlk depremden 2 dakika sonra saat 08.14'te de yine aynı yerde ve aynı derinlikte 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hafif şiddetteki depremler, herhangi kayba yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise ilk depremin büyüklüğünün 3.8, ikincisinin 3.2 olduğunu bildirdi.

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