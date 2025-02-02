Ege'deki peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den çarpıcı çıkış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün merkez üssü Ege Denizi olan 8'dan sarsıntı kaydedildi.

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.