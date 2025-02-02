Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ege'deki peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den çarpıcı çıkış

Ege'deki peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den çarpıcı çıkış

17:102/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Ege Denizi’nde dün ve bugün yaşanan depremler ve artçılar sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den çarpıcı bir uyarı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün merkez üssü Ege Denizi olan 8'dan sarsıntı kaydedildi.

Yine dün peş peşe Ege Denizi'nde depremler meydana gelmişti.

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

'Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum'

Konuya ilişkin Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ege kıyılarına yakın bölgedeki vatandaşları uyardı.

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür,
“Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum”
ifadelerine yer verdi.


#Deprem
#Naci Görür
#Ege Denizi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Şubat Pazar bugün İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçe mahalle ve sokaklar...