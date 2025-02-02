Ege'deki peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den çarpıcı çıkış

Ege Denizi’nde dün ve bugün yaşanan depremler ve artçılar sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den çarpıcı bir uyarı geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün merkez üssü Ege Denizi olan 8'dan sarsıntı kaydedildi.
Yine dün peş peşe Ege Denizi'nde depremler meydana gelmişti.
Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.
Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.
Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.
Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
'Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum'
Konuya ilişkin Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ege kıyılarına yakın bölgedeki vatandaşları uyardı.