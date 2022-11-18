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MUĞLA

Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Muğla'da kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Olumsuz hava koşullarının 19 Kasım saat 22.00'ye kadar süreceği belirtilirken, tedbirli olunması istendi.

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Haber Merkezi İHA
Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı
Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından Muğla’ya kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney yönlerden esmekte olan rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Olumsuz hava koşullarının 19 Kasım saat 22.00’a kadar sürmesi bekleniyor” denildi.

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