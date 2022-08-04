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Eğil’de çevre dostu tekne projesi kabul edildi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve Eğil Belediyesi tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan “Dicle Baraj Gölünde Çevre Dostu Turizm Ve Yerel Kalkınma” projesi kabul edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Eğil’de çevre dostu tekne projesi kabul edildi
​Eğil’de çevre dostu tekne projesi kabul edildi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, “Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı” çerçevesinde Oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçmek amacıyla 1 Nisan itibariyle Eğil ilçesinde fosil (petrol) yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırdı.

Fosil yakıtlı teknelerin kaldırılmasının ardından taşımacılığının yeşil enerjiyle yapılması için Karacadağ Kalkınma Ajansı’na sunulan “Dicle Baraj Gölünde Çevre Dostu Turizm Ve Yerel Kalkınma” projesi kabul edildi.

6 elektrikli tekne

Projeyle fosil yakıtlı tekneler yerine 25 kişilik 6 elektrikle çalışan tekne Eğil’de vatandaşlara hizmet verecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle Eğil’de mevzuata uygun olarak tekrar tekne gezileri başlayacak.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve ajans uzmanları DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’yi ziyaret ederek projenin detaylarını görüştü.

Tutşi, Dicle Baraj Gölet’inin içme, kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelik kapsamında kirletici unsurlardan korumak amacıyla projeyi yürüttüklerini söyledi.

Dicle Baraj Gölü Havzası korunacak

Projenin Dicle Nehri’nin korunması büyük katkı sunacağına dikkat çeken Tutşi, şöyle konuştu:

“Projede, Dicle Baraj Gölü Havzasını kirleten unsurların bertaraf edilmesi, gelecekteki muhtemel olası kirletici etkilerinin azaltılmasıyla su kalitesinin iyileştirilerek havzanın korunması hedefliyoruz. Projeyle Dicle Baraj Gölü Havzası’nın çevresel açıdan iyileştirilmesinin yanında, içme-kullanma suyu temininin de sürdürülebilirliği garanti altına alınacak. Bu projenin gerçekleşmesi ile beraber içme suyu havzasında, teknelerin sebep olduğu kirliliğin önüne geçmiş olacağız. Böylece bölgede çevre dostu yenilikçi teknolojilerin kullanımı desteklenmiş olacak”

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