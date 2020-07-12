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Eğitim vardiyalı olabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Yamanel, salgındaki verilere bakılmasının ardından okulların açılmasıyla 2 ya da 3 vardiyalı eğitimin söz konusu olabileceğini söyledi. Yamanel, “Okullar için de karma modeller var, yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, okulların açılması durumunda 2 ya da 3 vardiyalı eğitimin söz konusu olabileceğini söyledi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs salgını nedeniyle okulların 31 Ağustos’taki açılış tarihinin ertelenmesi ihtimalini değerlendirdi.

SOSYAL MESAFELİ SINIFLAR OLACAK

Prof. Dr. Yamanel, “Vaka sayılarımız çok artar, kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir. Zaten okullar için de hibrit modeller var biliyorsunuz. Yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Mesela 10 ders var, 5’i evde, 5’i okulda gibi. Bizim için daha uygun olacaktır. Temas olasılığını daha aza indirecektir, bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığımız da bu yönde çalışıyor. 1 metrelik sosyal mesafe sınıflarda yeterli olacaktır. Ama okulun kapalı alanını düşünerek ona göre yapılan bir çalışma mevcut. Tabii belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir, sabah-öğlen gibi veya üç vardiya gibi önlemler gelebilir” diye konuştu.

YÜZÜN ALTINA İNERSEK BİRİNCİ DALGA BİTER

Prof. Dr. Levent Yamanel, böyle gitmesi halinde 15 gün içinde günlük vaka sayılarında 500’ü göreceklerini söyleyerek, “Daha iyi daha güzel şeyler konuşuruz o zaman. Dünyada sonbahar aylarında ikinci dalga bekleniyor. Türkiye hala birinci dalgayı yaşıyor. Biz daha birinci dalganın plato fazındayız. Yani birinci dalganın bitişi için, birinci dalgayı atlatmamız için 100’lü seviyelerin altına da inmemiz gerekiyor, ikinci dalgayı o zaman konuşabiliriz. Yazın 100’ün altına inebilirsek tabii ki çok avantajlı oluruz. Çünkü o zaman sağlık sistemimiz ikinci dalga için daha dinç olacaktır” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19’un havadan bulaşma ihtimalini kabul etmesine de değinen Prof. Dr. Yamanel, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu olduğunu ve damlacıkların bir süre havada kaldıktan sonra yere düştüğünü hatırlattı. Prof. Dr. Yamanel, “Bu havada kalan damlacık koridorlarında tabii insanların bunları almaları mümkün. O nedenle hava akımı oluşturan cihazları özellikle kontrollü kullanmak gerekiyor” diye konuştu.

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