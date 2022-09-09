Eğitime verilen destek artacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl milyonlarca öğrenciyi kapsayan desteklerle geçiyor. Verilen eğitim destekleri kapsamında 2022 yılı sonuna kadar 7,5 milyar TL kaynak ayıran bakanlık, ihtiyaç olunması durumunda ise bu kaynağını artıracak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 960 bin 506 kız, 980 bin 408 erkek öğrenciye olmak üzere toplam 1 milyon 940 bin 242 öğrenci yardımdan faydalanıyor. Söz konusu uygulama çerçevesinde bakanlık bu yılın ilk 7 ayında 732 milyon TL kaynak kullandı.

1.1 MİLYARLIK YEMEK

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da ilköğretim ve lisede okuyan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde 30 bin 381 öğrenciye eğitim materyali yardımı yapıldı. Bu destekler için ise yılın ilk 7 ayında 10 milyon TL’ye yakın kaynak sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen, taşımalı eğitim uygulaması kapsamında yılın ilk 7 aylık döneminde 1 milyondan fazla öğrenciye 1.1 milyar TL öğle yemeği yardımı yapıldı. Aynı dönem içerisinde 17 milyona yakın öğrenciye 610 milyon TL değerinde ücretsiz kitap dağıtıldı.

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Bakanlık, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuluyor. Ortalama çocuk başına 2.300 TL tutarında destek verilirken, bu yıl sonuna kadar toplamda 3 milyar TL’lik bir destek sağlanması hedefleniyor.

Sosyal yardımlara 25 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü. Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, aile destek tutarlarının artırılması, doğal gaz ve elektrik faturalarına sağlanan desteğin artarak devam etmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan ayrılan destekler toplam 20-25 milyar lirayı bulacak.

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