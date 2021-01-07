Gündem Konyada tedbirleri hiçe sayıp eğlence mekanlarına giden 64 kişiye 259 bin 200 lira ceza
KONYA

Eğlence mekanlarında tedbirleri ihlal eden 64 kişiye, 259 bin 200 lira ceza

Konya'da tedbirleri hiçe sayıp eğlence mekanlarına giden 64 kişiye 259 bin 200 lira ceza

Konya'da, eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 40 kişi, polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştığı çatıda yakalandı. Bu kişilere 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesi nedeniyle 2 gün önce mühürlenen başka eğlence mekanının yine açık olması üzerine de içerideki 24 kişiye 4 bin 50'şer lira ceza kesildi. İşletme sahipleri hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekiplerinin geldiğini duyan bazı müşteriler kaçmaya çalıştı.
Polis ekiplerinin geldiğini duyan bazı müşteriler kaçmaya çalıştı.

Konya'nın Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi nedeniyle megafonla uyarıda bulundu.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis, aralarında kadınların da bulunduğu, saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakaladı. Bazı kişilerin çatının 'sundurma' diye tabir edilen bölümünün altında, bazılarının da hurda araçların arasında saklandığı görüldü.

40 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan işlem başlatıldı.

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Mühürlenmesine rağmen açık

Polis ekipleri, aynı mahalledeki başka eğlence mekanına da operasyon düzenledi. Burada da aralarında kadınların olduğu 24 kişiye, sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. İşletme sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan eğlence mekanının, 5 Ocak'ta yapılan polis baskınında mühürlendiği, içerideki 45 kişiye de para cezası uygulandığı, Sefa K. hakkında yine adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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