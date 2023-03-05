EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 152 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.