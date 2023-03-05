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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 152 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 119 hesap yöneticisi tespit edildi, 615'i hakkında adli işlem başlatıldı. 152 şahıs gözaltına alındı, 29'u tutuklandı.

17:34 . 5/03/2023 Sunday
DHA
Arşiv

Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdürüldüğü belirtildi.


Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, sosyal medya platformlarında 1119 hesap yöneticisinin, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, haklarında işlem başlatılan 615 hesap yöneticisinden 152'sinin gözaltına alındığı, bunlardan 29'unun da sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandığı ifade edildi.


Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.





#EGM
#Deprem
#provokatif
1 saat önce
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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 152 kişi gözaltına alındı
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