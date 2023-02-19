EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

İskenderun’un Düğünyurdu köyünde yaşayan Hayriye Çöl (65), depreme kendi evinde yakalandı. Depremden yara almadan kurtulan talihsiz kadın, İskenderun Muradiye Mahallesi'nde oturan oğlu Ali Çöl’ü aradı ama telefonu açan olmadı. Gelini Fatma Çöl ile ağabeyi ve yengesini aradı, onlar da açmadı. Komşularını arayan Hayriye Çöl, aile apartmanı olan 4 katlı binanın yerle bir olduğunu öğrendi. Oğlu, gelini, 11 yaşındaki torunu, ağabeyi ve yengesini kaybeden Çöl’ün, sadece 8 yaşındaki torunu Miray, 62 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılabildi. Talihsiz kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Her şeyden habersiz, hastanede tedavi gören küçük Miray ise en çok bebekleriyle oynamayı özlediğini söyledi.