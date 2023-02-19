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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisi tespit edildi, 441'i hakkında adli işlem başlatıldı. 129 şahıs gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.

12:50 . 19/02/2023 Pazar
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisinden 441'i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 129 kişiden 24'ünün tutuklandığını duyurdu.


EGM'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek,
"6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441'i hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır"
denildi.

'Dolandırıcılığa yönelik hazırlanan siteler kapatıldı'

Ayrıca, depremzedelere yardım yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek isteyen dolandırıcılara karşı da çalışma başlatıldığı vurgulanarak, "Bu kapsamda 76 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


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İskenderun’un Düğünyurdu köyünde yaşayan Hayriye Çöl (65), depreme kendi evinde yakalandı. Depremden yara almadan kurtulan talihsiz kadın, İskenderun Muradiye Mahallesi'nde oturan oğlu Ali Çöl’ü aradı ama telefonu açan olmadı. Gelini Fatma Çöl ile ağabeyi ve yengesini aradı, onlar da açmadı. Komşularını arayan Hayriye Çöl, aile apartmanı olan 4 katlı binanın yerle bir olduğunu öğrendi. Oğlu, gelini, 11 yaşındaki torunu, ağabeyi ve yengesini kaybeden Çöl’ün, sadece 8 yaşındaki torunu Miray, 62 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılabildi. Talihsiz kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Her şeyden habersiz, hastanede tedavi gören küçük Miray ise en çok bebekleriyle oynamayı özlediğini söyledi.

#EGM
#deprem
#sosyal medya
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