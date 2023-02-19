EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisinden 441'i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 129 kişiden 24'ünün tutuklandığını duyurdu.
Ayrıca, depremzedelere yardım yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek isteyen dolandırıcılara karşı da çalışma başlatıldığı vurgulanarak, "Bu kapsamda 76 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.