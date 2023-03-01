|
Reklam
Reklam
Gündem

EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bin 56 kullanıcı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, 606'sı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

14:47 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606'sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 'si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı.”






#deprem
#EGM
#provokatif paylaşım
17 minutes ago
default-profile-img
EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bin 56 kullanıcı tespit edildi
İngiltere'de gıda güvensizliği: Bir yılda ikiye katlandı
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin
Emlakçılarda fahiş kira denetimi: Eski ile yeni fiyatlar karşılaştırılıyor
Bakan Dönmez Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.