Arşiv
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606'sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 'si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı.”
#deprem
#EGM
#provokatif paylaşım
17 minutes ago
EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bin 56 kullanıcı tespit edildi
İngiltere'de gıda güvensizliği: Bir yılda ikiye katlandı
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin
Emlakçılarda fahiş kira denetimi: Eski ile yeni fiyatlar karşılaştırılıyor
Bakan Dönmez Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu