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EGM: Yarın itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak

EGM: Yarın itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak

22:319/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
DHA
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EGM: Yarın itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak
EGM: Yarın itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi.


#Emniyet Genel Müdürlüğü Egm
#Ortalama hız denetimi
#Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları
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