Gündem EGM İstanbuldaki patlamayla ilgili provokatif paylaşım yapan 25 kişi makamlara bildirildi
İSTANBUL

EGM: İstanbul'daki patlamayla ilgili provokatif paylaşım yapan 25 kişi makamlara bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki patlamaya yönelik sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edilen 25 hesap sahibinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
EGM: İstanbuldaki patlamayla ilgili provokatif paylaşım yapan 25 kişi makamlara bildirildi
Arşiv.

EGM'nin yazılı açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu kapsamda 'patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."

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