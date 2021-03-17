Gündem EGMden 55 ilde 333 adrese eş zamanlı çek-senet operasyonu
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EGM'den 55 ilde 333 adrese eş zamanlı 'çek-senet' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı “TEFECİLİK” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.


232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.


Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapasitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir."

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