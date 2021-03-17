EGM'den 55 ilde 333 adrese eş zamanlı 'çek-senet' operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı “TEFECİLİK” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.

REKLAM

Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapasitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir."

GÜNDEM Çanakkale'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

GÜNDEM Aile boyu vurgun yapmışlardı: Tefeci şebekenin 6 üyesi tutuklandı