Ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017'nin son ehliyet sınavı olan MTSKS-5 23 Aralık'ta gerçekleştirildi. Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Aralık'ta yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 'e girdi. Ehliyet sınav sonuçları için heyecanı artan adaylar, 'Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 23 Aralık 2017 ehliyet sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017 yılının son ehliyet sınavı 23 Aralık'ta gerçekleştirildi. Ehliyet sınavına katılan adaylar, 'ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

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Sınavdan geçmek için en az kaç puan gerekir?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık’ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

OYNAT 03:21 Sürücü adaylarının kabusu oldu Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sınava ilk girişlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarından yüzde 60'ının tek seferde aracı geri park edemediği için elendiğini söyledi.







