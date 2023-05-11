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Bakan Soylu duyurdu: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da bir alışveriş merkezinde nüfusmatik cihazının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını belirterek, "İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek" dedi.

10:09 . 11/05/2023 Perşembe
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Ehliyet ve kimliklerde yeni uygulamaya geçilecek.

Ehliyet ve kimliklerde yeni uygulamaya geçilecek.

Bakan Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikte vatandaşlarla bir araya geldi.



Soylu,
"Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, Emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz"
diye konuştu.

"Tek kimlik şartı devam edecek"

Tek kimlik şartının da devam etmiş olacağının altını çizen Soylu, "Yani isteyen ehliyetini, kimliğe isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek. Tek kimlik şartımız aynen devam etmiş olacak. Bir şey daha yaptık. E imzaları kimliklerimize yükledik" dedi.



#Ehliyet
#kimlik
#çip
#İçişleri Bakanlığı
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