Ehliyet ve kimliklerde yeni uygulamaya geçilecek.
Bakan Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikte vatandaşlarla bir araya geldi.
"Tek kimlik şartı devam edecek"
Tek kimlik şartının da devam etmiş olacağının altını çizen Soylu, "Yani isteyen ehliyetini, kimliğe isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek. Tek kimlik şartımız aynen devam etmiş olacak. Bir şey daha yaptık. E imzaları kimliklerimize yükledik" dedi.