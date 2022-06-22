Ek bütçede ‘sosyal hizmet’ var

Meclis’e sunulan ek bütçe ile vatandaşlara enerji sübvansiyondan sosyal yardımlara, çiftçilere girdi katkısından öğrencilere internet desteğine birçok alana kaynak aktarılacak. Bu çerçevede yaklaşık 4 milyar TL hastane, sağlık ocağı ve diğer sağlık yapıları giderlerine ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için ayrılan ödenekten 40 milyon TL huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri için ayrılacak. 952 milyon TL bakıma ve korumaya muhtaç çocuklara yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, 187 milyon TL ise bakıma ve korumaya muhtaç çocukların koruyucu aileleri için 200 milyon TL yaşlılara yönelik gündüz bakım ve evde bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında ayrılacak.

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4,5 milyar TL engellilere yönelik evde bakım desteği ve engelli özel bakım merkezlerine teşvik edilmesinde kullanılacak. 5.7 milyar TL ise 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireylere bağlanan aylıklara destek sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na ek bütçeden ayrılacak kaynaklar da birçok kişiyi sevindirecek. 3,5 milyar TL ücretsiz ders kitabı ve kaynak için ayrılacak. Türkiye’den uzaya gidecek ilk yolcu ve yerli uzay programları için ek bütçe olarak 800 milyon TL ayrılması planlanıyor.