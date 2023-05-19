Ekilmemiş bir karış toprak kalmayacak

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda proje ile üreticilerin yanında olan Büyükşehir, her yıl olduğu gibi bu yıl da gübre desteği verdi. Yaklaşık 25 milyon lira değerinde il genelinde 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübrenin dağıtımı tamamlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce il genelinde yürütülen proje doğrultusunda, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre desteğiyle il genelinde bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklenmiş olacak.

ÜRETİCİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Gübre desteğine yoğun ilgi gösteren çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katkıları sürdükçe üretmeye devam edeceklerini belirterek, kendisine teşekkür ettiler.

Üretici Bekir Yener, “Gübre almaya geldim. Desteklerden çok memnunuz. Destek olduğu sürece daha çok ekip biçiyoruz. Ben 73 yaşındayım, kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Bu desteği verenlere çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun” derken, çiftçi Ömer Yoksul ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın geldiği günden beri çiftçiyi desteklediğini, daha önce mazot ve gübre alarak desteklerden faydalandığını kaydetti.

BÖYLE BİR HİZMET GÖRMEDİM

İsmail Öztürk, “Ben bir çiftçi olarak sıkıştığımda, zor durumda kaldığımda Kocaeli Büyükşehir’e gittiğimde ben biliyorum ki, beni kapıdan geri çevirmezler. Hasta olduğumda, hastanede yattığımda, çorba içecek param olmadığında, Büyükşehir’e gitsem bana yardım edeceklerine inanıyorum. Ambulans, gönderiyorlar. Gübre, tohum, mazot veriyorlar. Ben 70 yaşındayım böyle bir şey görmedim, böyle hizmet görmedim. Bugün kimse mağdur kalmıyor. Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.







