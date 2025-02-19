Ekipler alarma geçti: Sultanbeyli Belediyesi kışa hazır

Uzmanların kar yağışı uyarısı üzerine ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik. Günler öncesinden başlayan hazırlıklarımızı tamamladık ve sahadaki yerlerimizi aldık. 40 araç, 110 personel, 2 bin ton tuz stokumuzla 7/24 esasına göre ekiplerimiz sahada göreve hazır vaziyette. İlgili kurumlarla da koordinasyon halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için, kar yağışı tehdidi geçinceye kadar sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz