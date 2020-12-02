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Gündem Ekmekte gramaj hilesi sürüyor Fırıncılara ceza yağdı
İSTANBUL

Ekmekte gramaj hilesi sürüyor: Fırıncılara ceza yağdı

İstanbul'da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi. Ancak yapılan denetimlere rağmen fırınlarda ekmek fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Fırıncılar ise, "Maliyetimizi başka türlü karşılamıyor mecburen kendi belirlediğimiz fiyatlara göre satıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
​İstanbul'da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi.
​İstanbul'da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi.

İstanbul Valiliği'nin gramaj ve fiyat denetimlerinin ardından 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1 buçuk liradan satması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Ancak yapılan denetimlere ve cezalara rağmen sorun devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin belirlediği fiyat tarifesine göre 200 gram ekmek 1 buçuk lira, 250 gram ekmek 1,87 lira ve 270 gram ekmeğin ise 2 liradan satılması gerekiyor. Ancak gazetecilerin İstanbul'un farklı ilçelerinde yapılan çekimlerde ekmeğin fiyatlarının ve gramajlarının hala farklı şekilde satıldığı tespit edildi. Fırıncılar ise, maliyetlerini karşılayamadıklarını söyleyerek, ekmeği kendi belirledikleri fiyatlarla sattıklarını belirtti.


"Sıkıntıdayız, neden un fiyatlarına da müdahale edilmiyor"

Kadıköy'de 20 yıldır fırın işleten İsmail Yılmaz, 220 gram ekmeği 2 liradan satıyor. Yılmaz, "Herkes gelip farklı rakamlar söylüyor. Biz hangisine uyacağımızı şaşırdık. Bu kartı biz çıkarmıyoruz ki. 6 ay önce bu evrak bize bırakıldı. Bütün Kadıköy bölgesine bırakıldı. 'Bu rakamdan satacaksınız yoksa ceza yersiniz' denildi. Biz de buna uyuyoruz. Başkası geliyor 'Bu fiyata niye satıyorsunuz ceza yersiniz' diyor. Bize bunun ortası nedir ya da kime bağlıyız söylenmiyor. Fırıncılar ortada kalmış durumda şu anda. Neden un fiyatlarına hiç müdahale etmezler? Biz keşke zamlı almasak da 1 liraya düşse ekmek un olsun 50 lira o zaman. Karşılamıyor hiçbir şeyi. Geçen yıl bu zamanlar 70-80 lira olan un çuvalları şu anda 170-180 lira civarlarında. Biz şu anda 220 gram ekmeği 2 liradan satıyoruz. Ama her durumda sıkıntıdayız" diye konuştu.

İstanbul Valiliği'nden ekmek fırınlarına ilgili açıklama
GÜNDEM
İstanbul Valiliği'nden ekmek fırınlarına ilgili açıklama


"Ekmeği 1.50 liradan verirsek zarar ederiz"

Zeytinburnu'nda fırın işleten İsmail Demir ise belirlenen tarifeye göre ekmek satarsa zarar edeceğini söyledi. Kendi belirledikleri tarifeyi uyguladıklarını belirten Demir, "220 gram ekmeği ben 2 liradan satıyorum. Ve böyle olması şu anda normal. Tarifeye göre 260 gramın 2 lira olması lazım ama öyle olursa zarar ederim, mağdur olur fırıncı esnafı. İnşallah bir çözüm bir yol bulacaklar. Ekmeği 1,50 liradan vermemiz için zarar etmemiz lazım. Un fiyatları biraz düşerse olabilir neden olmasın. Biz kendimiz belirledik. Bu şekilde satıyoruz. Fırıncılar Odası mı belirliyor yoksa Ticaret Odası mı? Bir belirsizlik var ortada. Onunla ilgili net bir bilgi gelmedi bize. Biz kendimiz Zeytinburnu fırıncıları olarak bu şekilde uyguladık. Bu şekilde satıyoruz" dedi.

  • Bir başka fırın işletmecisi ise, "Evet bizler şu an Ticaret Odasının belirlediği tarifeye uymuyor gözüküyoruz ama nedeni ne derseniz biz tarifeye uyuyoruz. Bize ne verildiyse biz ona uyuyoruz" şeklinde konuştu.


Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi

Fırından ekmek alan birçok vatandaş ise fiyatın pahalı olduğunu söylüyor. Ekmeğin 1 buçuk liradan satılması gerektiğini belirten Hatice Ağca, "Bir geliyoruz 1 buçuk lira bir geliyoruz 2 lira. Diyecek bir şey yok. Tabi ki pahalı geliyor ama almayacak mıyız tabi ki almam gerekiyor mecbur alacağım" dedi. Bir başka müşteri ise, "Ekmek pahalı. Pahalı geliyor yani. 2 tane 3 tane alan var, 15 tane alan var. 1 buçuk lira ya da maksimum 1,60 lira olması lazım" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en ucuz ekmeği bu ilçede satılıyor: Bakın fiyatı ne kadar
GÜNDEM
Türkiye'nin en ucuz ekmeği bu ilçede satılıyor: Bakın fiyatı ne kadar



"Gramajını fazlalaştırmaları lazım"

200 gram ekmeği 2 liradan satın alan Murat Şener, "Her yerde değişiyor fiyatı. Fırıncılara dernek karışmıyormuş. Fırıncılar kendi mi ayarlıyor ne yapıyor artık fiyatları ama bir şeyler oluyor. Ben 2 liradan aldım ekmeği. Gramajına göre pahalı bu ekmek yani" dedi. Ekmeğin fiyatı ile gramajının uyuşmadığını söyleyen Çağlar Danışman ise, "Ekmek pahalı. Benim bütçemi aşmıyor olabilir ama çoğu insan farkındaysanız belediye ekmeği kullanıyor. Ekmek fiyatı bu kadar olsa bile en azından gramajını fazlalaştırsalar yine halk bu kadar şikayet etmez. İnsan evine ekmek alıp götürdüğü zaman söylediği tek kelime, 'içi bomboş' oluyor. Bu para etmiyor" ifadelerini kullandı.

2 liraya ekmek satanlara denetim: Tarife dışı fiyat ve gramaj uygulayan fırınlara ceza yağdı
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İstanbul'da cuma günü Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ekmeğin bazı fırınlarda bir buçuk lira, bazı fırınlarda 2 liraya satıldığı tespit edildi.
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Tarife dışı fiyat ve gramaj uygulayan fırınlara ise tutanak tutuldu.
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Bugün Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki heyet daha önce tutanak tutulan ve uyarılan fırınları tekrar kontrol etti.
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Önceki denetimde tutanak tutulan bir fırının hala fiyat tarifesini değiştirmediği ve fiyat listesi asmadığı tespit edildi.
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Fırın hakkında tekrar tutanak tutuldu. İşletmeci ile konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Buraya üçüncü gelişimiz. 200 gram ekmeğin 1,5 lira olması lazım. Öte yandan hala tarife yok. Camda da 2 lira yazıyor. Amacımız halkımızın ekmeği uygun fiyata hem de resmi fiyata göre yemesini istiyoruz. Bizde ekmek kutsaldır. Eve ekmek götürmek diye bir şey vardır. Sizin burada bu ekmeğin üzerine aldığınız para helal değil diyerek uyarıda bulundu.
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Fiyat tarifesini değiştirmeyen işletmeci Muammer Altun ise, Bizim de kafamız karıştı gramaj mı yükselteceğiz, fiyat mı değiştireceğiz anlamamıştı. Şimdi kaymakam bey açıkladı anlaşıldı durum. 200 gram ekmeği bir buçuk liradan satacağım, fiyat değişikliğini de asacağım dedi.
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İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de Bağcılar ilçemizden başlayarak İstanbul genelinde 2 bin 822 fırında yaklaşık 400 personelle yapıyoruz. Cuma gününe kadar bu denetimler devam edecek. Geçtiğimiz cuma günü kontrol ettiğimiz fırınları bugün tekrar kontrol ettik. Kurallara uyanlara teşekkür ettik, uymayanlara ceza yazdık derken, İstanbul Fırıncılar Odası'nın fırınlara fiyat tarifesi yollamadığı iddialarına Bu tür duyumlarımız var bu konu müfettişler tarafından inceleniyor. Gelişmeleri kamuoyuyla da paylaşacağız diyerek yanıt verdi.
2 liraya ekmek satanlara denetim: Tarife dışı fiyat ve gramaj uygulayan fırınlara ceza yağdı
Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından gramaj ve fiyat tarifesine uymayan fırınlar tekrar kontrol edildi. Fiyat listesini değiştirmeyen fırınlara ise ceza yazıldı.


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