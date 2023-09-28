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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. 

Pınar Görgü
09:37 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. 


Masada altı önemli başlık var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, finans teması çerçevesinde; yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta olmak üzere, yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası değerlendirilecek.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.




#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#Cevdet Yılmaz
#ekonomi
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