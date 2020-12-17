EKPSS sonuçları açıklandı

15 Kasım'da uygulanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Bir mesaj yayımlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "97 bin 646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.