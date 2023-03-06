Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'de

İYİ Parti'yi masaya döndürmek için formül arayışları da devam ediyor. Bugün sürpriz bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.





İmamoğlu ve Yavaş da şu sıralar İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.





Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Saat 15.00'te yapılacak toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.









Toplantı çıkışı açıklamalar





Ekrem İmamoğlu toplantı çıkışı, ''Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var, 6'lı masanın öneminin bilincindeyiz'' açıklamasında bulundu.





Mansur Yavaş, ''Milletimizin ayrılığa tahammülü yok, tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu. Halkımızın arzusu tekrar birleşmesi, bunu ilettik. Biz de görev edindik genel başkana ilettik değerlendirecekler'' ifadelerini kullandı.





İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, ''Genel başkanımız Millet İttifakı'na öneri sundu. İki isme cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı önerildi. Akşener'in katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz'' dedi.





Akşener kurmaylarıyla görüştü





İYİ Parti cephesinde de hareketlilik var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi.





Saat 14.45'te parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor.





İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna 5'li olarak devam eden Millet İttafakı, bugün ikinci kez toplanıyor.





Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.





Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.





Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti.





6'lı masanın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslenmişti.





Bu çağrının ardından da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.



