Ekrem İmamoğlu yine çeşme açılışı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu iki yıl önce Tarihi Yarımada'ki III. Ahmed Çeşmesi'ni birlikte açmıştı.
Çeşme restorasyonunun ise Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı ortaya çıkmış, restorasyon çalışması için 644 bin lira harcandığı öğrenilmişti.
İMAMOĞLU YİNE ÇEŞME AÇILIŞI YAPTI
Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin sonrasında açılışını bu sefer tek başına yaptı. İmamoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Bu çeşmeler şehrin incileri… Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık, Üsküdarlılara şerbet dağıttık. İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yapıp sularını akar hale getirmeye devam edeceğiz."