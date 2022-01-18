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POLİTİKA İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu'nun '300 metrobüs aldırmadılar' algısını Tevfik Göksu bozdu

CHP'li iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde "300 metrobüs almamız engellendi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermişti. Ancak İmamoğlu'nun yine suçu hükümete atarak algı yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. İBB'nin 27 yıl sonra ilk kez borçlanmada yasal sınırları aştığı, bu nedenle yeni borçlanma yapmayı gerektiren 300 metrobüs alımının onaylanmadığı gerçeğini AK Parti'li Tevfik Göksu açıkladı.

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Ekrem İmamoğlunun 300 metrobüs aldırmadılar algısını Tevfik Göksu bozdu
Ekrem İmamoğlu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" paylaşımı yaptı.

27 yıl sonra ilk kez borçlanmada yasal sınırları aştığı için yeni borçlanmalara izin çıkmadığını bile bile algı operasyonu yapan İmamoğlu'nun oyununu Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu bozdu.

"İSTANBUL’LA İLGİLENMEDIĞI İÇİN BİLMİYOR"

M. Tevfik Göksu İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB’yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul’la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir." dedi.

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17 MİLYAR 640 MİLYON TL BÜTÇEYE ONAY VERİLMİŞTİ

"Hükümet bizi engelledi" algısının aksine İBB tarafından yürütülen 10 ayrı metro projesine toplamda 17 milyar 640 milyon TL bütçe ayrılmasına onay verilmişti.

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MAHMUTBEY-BAHÇEŞEHIR-ESENYURT METRO PROJESİNE 2.253 MİLYON TL

İmamoğlu'nun "Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" diye paylaştığı ama net olarak neyi kastettiği anlaşılmasa da söz konusu bölgede yer alan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine 2.253.459.677,00 TL yatırım onayı verildiği ortaya çıktı.

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BORÇ DENETİM RAPORUNA DA YANSIDI

İBB’nin borç batağına battığı İBB’nin 2020 Yılı Denetim Raporu’na da yansıdı. Raporda borçlanmalar tablo halinde verildikten sonra, “Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB’nin 31.12.2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35.923.231.732,90 TL olduğu, mevcut borç stok tutarının (Bilançonun 3. Ve 4. Numaralı hesapları) 31.12.2020 tarihi itibariyle 43.402.795.786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir” denildi.

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