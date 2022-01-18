Ekrem İmamoğlu'nun '300 metrobüs aldırmadılar' algısını Tevfik Göksu bozdu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" paylaşımı yaptı.

27 yıl sonra ilk kez borçlanmada yasal sınırları aştığı için yeni borçlanmalara izin çıkmadığını bile bile algı operasyonu yapan İmamoğlu'nun oyununu Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu bozdu.

Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB’yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen!



Kendisi İstanbul’la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir. https://t.co/JuxHXRDONR REKLAM January 17, 2022

"İSTANBUL’LA İLGİLENMEDIĞI İÇİN BİLMİYOR"

M. Tevfik Göksu İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB’yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul’la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir." dedi.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi

17 MİLYAR 640 MİLYON TL BÜTÇEYE ONAY VERİLMİŞTİ

"Hükümet bizi engelledi" algısının aksine İBB tarafından yürütülen 10 ayrı metro projesine toplamda 17 milyar 640 milyon TL bütçe ayrılmasına onay verilmişti.

GÜNDEM İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama: O metro hattı değil çukur

MAHMUTBEY-BAHÇEŞEHIR-ESENYURT METRO PROJESİNE 2.253 MİLYON TL

İmamoğlu'nun "Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" diye paylaştığı ama net olarak neyi kastettiği anlaşılmasa da söz konusu bölgede yer alan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine 2.253.459.677,00 TL yatırım onayı verildiği ortaya çıktı.

GÜNDEM İmamoğlu'ndan İBB'nin terör iltisaklı kişileri işe almasına tepki gösteren vatandaşa yanıt: Senin beynin tutulmuş

BORÇ DENETİM RAPORUNA DA YANSIDI

İBB’nin borç batağına battığı İBB’nin 2020 Yılı Denetim Raporu’na da yansıdı. Raporda borçlanmalar tablo halinde verildikten sonra, “Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB’nin 31.12.2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35.923.231.732,90 TL olduğu, mevcut borç stok tutarının (Bilançonun 3. Ve 4. Numaralı hesapları) 31.12.2020 tarihi itibariyle 43.402.795.786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir” denildi.

REKLAM