İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yolsuzluk iddiaları ile tutuklanıp ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.
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#Ekrem İmamoğlu
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Ayrıntılar geliyor...
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