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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

15:127/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yolsuzluk iddiaları ile tutuklanıp ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

Ayrıntılar geliyor...


#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#İtiraz
#Mahkeme

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