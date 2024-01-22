Uzun süredir nefret söylemleri, LGBT sapkınlığı ile terör örgütlerinin propagandası ve saldırgan içerikleriyle tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, geçtiğimiz yılın şubat ayında siteye erişimin engellendiğini duyurmuştu. Yaklaşık bir yıldır erişime engellenen fakat Anayasa Mahkemesi kararıyla bugün yeniden erişime açılan Ekşi Sözlük'te, CHP'nin nasıl algı operasyonlarına giriştiği deşifre oldu.
CHP'li İBB'nin 'Ekşi' oyunları deşifre oldu: Aynı IP adresinden manipülasyona giriştiler
X'te CHP'li İBB tarafından fonlanan bir hesap, 'CHP yönetimindeki İBB'ye yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı' paylaşımını yaptı.
İddialara aynı platformdan yanıt veren Ekşi Sözlük, aynı IP adresinden birçok hesaba giriş yapıldığını ve 'görünürlüğün artırılmaya çalışıldığını' duyurdu.
İBB yetkililerinin 11 hesabı yeniden açtırmak için çalıştığı da ifade edildi.
CHP'li Yılmaz trol ağını itiraf etti: Sadece başlık açan hesaplar da var
Yeni Şafak CHP'nin trol ağını ortaya çıkarmıştı
Yeni Şafak, mayıs ayında yapılan genel seçimlerden hemen önce CHP'nin sosyal medyadaki trol ağını ortaya çıkarmıştı.
CHP sosyal medyada, 40 bine yakın trol ve binlerce bot (sahte) hesabı yönetiyor. Trol ağı, “CHP’li fenomenler”, “Destek veren fenomenler”, “CHP algı timleri”, “Sokak röportajcıları” ve “Sosyal medya habercileri” adı verilen birimlerden oluşuyor.
Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik trol ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmıştı.
Provokatif yayınları ve iftiraya kadar varan algı operasyonları yapılan portalda Ekrem İmamoğlu'nu, İBB'yi, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren hesaplar engellenirken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer bakan ve devlet görevlilerine hakaret seviyelerine ulaşan entrylere göz yumulmuştu.