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CHP'li İBB'nin 'Ekşi' oyunları deşifre oldu: Aynı IP adresinden manipülasyona giriştiler

Nefret söylemleri, saldırgan içerikleri ve terör örgütlerine verilen destek gerekçesiyle yaklaşık bir yıldır erişime engellenen fakat Anayasa Mahkemesi kararıyla bugün yeniden erişime açılan Ekşi Sözlük'te, CHP'nin nasıl algı operasyonlarına giriştiği deşifre oldu. 'CHP yönetimindeki İBB'ye yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı' iddialarına yanıt veren Ekşi Sözlük, aynı IP adresinden birçok hesaba giriş yapıldığını ve 'görünürlüğün artırılmaya çalışıldığını' duyurdu. Manipülasyonu yaymak için tek elden 11 hesap yöneten İBB yetkililerinin, oturumları açtırmak için talepte bulunduğu da belirtildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:39 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:02 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP yönetimindeki İBB'nin algı operasyonu yapmak maksadıyla aynı IP adresinden 11 Ekşi Sözlük hesabına giriş yaptığı ortaya çıktı.
CHP yönetimindeki İBB'nin algı operasyonu yapmak maksadıyla aynı IP adresinden 11 Ekşi Sözlük hesabına giriş yaptığı ortaya çıktı.

Uzun süredir nefret söylemleri, LGBT sapkınlığı ile terör örgütlerinin propagandası ve saldırgan içerikleriyle tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, geçtiğimiz yılın şubat ayında siteye erişimin engellendiğini duyurmuştu. Yaklaşık bir yıldır erişime engellenen fakat Anayasa Mahkemesi kararıyla bugün yeniden erişime açılan Ekşi Sözlük'te, CHP'nin nasıl algı operasyonlarına giriştiği deşifre oldu.

CHP'li İBB'nin 'Ekşi' oyunları deşifre oldu: Aynı IP adresinden manipülasyona giriştiler

X'te CHP'li İBB tarafından fonlanan bir hesap, 'CHP yönetimindeki İBB'ye yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı' paylaşımını yaptı.

İddialara aynı platformdan yanıt veren Ekşi Sözlük, aynı IP adresinden birçok hesaba giriş yapıldığını ve 'görünürlüğün artırılmaya çalışıldığını' duyurdu.

İBB yetkililerinin 11 hesabı yeniden açtırmak için çalıştığı da ifade edildi.

CHP'li Yılmaz trol ağını itiraf etti: Sadece başlık açan hesaplar da var

İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Ekşi Sözlük'e verdiği yanıtta, birden fazla hesaptan haberdar olduğunu belirterek,
"Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay.
" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun da yaptığı paylaşımda,
"Ekşi Sözlük’ün Ekrem İmamoğlu’na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz."
ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak CHP'nin trol ağını ortaya çıkarmıştı

Yeni Şafak, mayıs ayında yapılan genel seçimlerden hemen önce CHP'nin sosyal medyadaki trol ağını ortaya çıkarmıştı.

CHP sosyal medyada, 40 bine yakın trol ve binlerce bot (sahte) hesabı yönetiyor. Trol ağı, “CHP’li fenomenler”, “Destek veren fenomenler”, “CHP algı timleri”, “Sokak röportajcıları” ve “Sosyal medya habercileri” adı verilen birimlerden oluşuyor.

Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik trol ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Provokatif yayınları ve iftiraya kadar varan algı operasyonları yapılan portalda Ekrem İmamoğlu'nu, İBB'yi, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren hesaplar engellenirken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer bakan ve devlet görevlilerine hakaret seviyelerine ulaşan entrylere göz yumulmuştu.




#Ekşi Sözlük
#CHP
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
3 saat önce
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