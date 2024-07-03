Ekşi Sözlük'te Merih Demiral hedef alındı: Kadro dışı kalmazsa Milli Takımı tutmuyorum

Ekşi Sözlük'te de bir kullanıcı, "Çıkış noktası neresi olursa olsun, bir siyasi partinin sembolü haline gelmiş ve bilhassa da yaklaşık 50 yıldır her türlü yasa dışı işlerin arkasında gizlendiği bozkurt işareti alevileri, solcuları, demokratları vb. tüm "ötekileri" düşman belleyen bir anlayışa ait olduğundan, söz konusu oyuncu kadro dışına alınmazsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Türk olarak bundan sonraki süreçte alacağım tutumdur." ifadelerini kullandı.