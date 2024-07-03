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Ekşi Sözlük'te Merih Demiral hedef alındı: Kadro dışı kalmazsa Milli Takımı tutmuyorum

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Avusturya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada, Merih Demiral gol sevincinde 'Bozkurt' işareti yaptı. Terör örgütlerinin propaganda merkezi haline gelen ve her türlü değere hakaret edilen Ekşi Sözlük'te, Merih'in bu sevinci hedef alınarak, "Merih kadro dışı kalmazsa milli takımı tutmuyorum" diye başlık açıldı.

15:58 - 3/07/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Ekşi Sözlük'te Merih Demiral hedef alındı.
Ekşi Sözlük'te Merih Demiral hedef alındı.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Avusturya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada, Merih Demiral gol sevincinde 'Bozkurt' işareti yaptı. UEFA da, Merih Demiral hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. UEFA'nın skandal kararına çok sayıda tepki geldi.

Ekşi Sözlük'te skandal ifadeler

Ekşi Sözlük'te de bir kullanıcı, "Çıkış noktası neresi olursa olsun, bir siyasi partinin sembolü haline gelmiş ve bilhassa da yaklaşık 50 yıldır her türlü yasa dışı işlerin arkasında gizlendiği bozkurt işareti alevileri, solcuları, demokratları vb. tüm "ötekileri" düşman belleyen bir anlayışa ait olduğundan, söz konusu oyuncu kadro dışına alınmazsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Türk olarak bundan sonraki süreçte alacağım tutumdur." ifadelerini kullandı.

Millilerin başarısını hazmedemeyen Enver Aysever bu kez de Merih Demiral’ın 'Bozkurt' işaretine "Sabotaj" dedi

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yandaş gazeteci Enver Aysever, kişisel YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında A Milli Futbol Takımımızın Avusturya zaferini yorumladı. Aysever, Avusturya zaferinde attığı gollerle yıldızlaşan Merih Demiral’ın gol sevincinde ‘Bozkurt’ işareti yapmasına “Sabotaj” dedi. Aysever, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında da Millilerin başarısını hazmedememiş, Türk Milli Futbol Takımı oyuncularına hakaret etmişti. Öte yandan, UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

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