El bombası attı öldürüldü

Gri listede aranan “Bager” kod adlı PKK’lı terörist Ömer Oran’ın öldürüldüğü operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Erzurum Karayazı’da etkisiz hale getirilen PKK’nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu Oran’ın yakalanması için Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. 3 ay süren titiz çalışma sonucu teröristin Karayazı’ya bağlı bir mahallede saklandığı adres tespit edildi.

PKK’lı Ömer Oran’ın öldürüldüğü operasyonun görüntüsü

***

PKK’lı Ömer Oran'ın cesedi

EL BOMBASI ATIP ATEŞ AÇTI

Film sahnelerini aratmayan operasyonda, güvenlik güçleri kar nedeniyle yolu kapalı olan Çavuşgüllü köyüne 2 iş makinesinin açtığı yoldan ambulansla girdi. PÖH ve JÖH timleri, -30 derecede kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede Oran’ın saklandığı binayı sardı. “Teslim ol” çağrısına uymayan terörist, güvenlik güçlerine el bombası atarak bir polisin elinden yaralanmasına neden oldu. Binadan çıkıp duvarların arkasına saklanan ve uzun namlulu silahla ateş açarak kaçmaya çalışan terörist çatışmada ölü ele geçirildi.

İKİ GENCİ ÖRGÜTE KAÇIRMIŞ

6 Aralık 2019’da Ağrı’nın Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde 5 askerin yaralandığı ve 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği çatışmadan kılpayı kaçan terörist, bu defa kurtulamadı. Operasyonda PKK’lı Oran’la irtibatı sebebiyle gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı. Kısa süre önce iki kızı kırsala kaçırıp PKK’ya teslim eden Oran’ın 24 Haziran 2018’deki genel seçimler ve 31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesi bölgedeki seçmene de baskı uyguladığı öğrenildi.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



