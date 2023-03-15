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El ele verip üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne gönderdiği mesajda bir yıl içerisinde tüm şehirleri ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söylerken girişimcilere de çağrı yaptı: “Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teknelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu ağır imtihanın üstesinden alnımızın akıyla geleceğimize inanıyorum.”

04:00 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmara Grubu Vakfı’nca 26'ncısı düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne gönderdiği mesajda girişimcilere seferberlik çağrısı yaptı.

Erdoğan, zirvenin, millet olarak insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle sarsıldığımız bir dönemde gerçekleştiğini dile getirerek şöyle devam etti: “6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi, 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 48 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde ülkemiz ekonomisi çok ciddi yara aldı. Depremin ilk anından itibaren başlattığımız seferberliği iş dünyamızın destekleriyle de farklı alanlarda devam ettiriyoruz.”

EL ELE VEREREK ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içerisinde altyapısı ve üstyapısıyla yıkılan tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu süreçte devletin ilgili kurumlarının yanı sıra iş dünyasına da çok önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teknelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu ağır imtihanın üstesinden alnımızın akıyla geleceğimize inanıyorum. Türkiye'nin istihdamına, ihracatına, kalkınmasına ve üretimine sağladığınız katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”



#Deprem
#Recep Tayyip Erdoğan
#Girişimciler
1 saat önce
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El ele verip üstesinden geleceğiz
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